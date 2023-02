Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Betriebsräume eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Hansestraße;

Tatzeit: zwischen 02.02.2023, 22.00 Uhr, und 03.02.2023, 07.10 Uhr;

In eine Firma eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Borken. Um in die Räumlichkeiten an der Hansestraße zu kommen, hatten sie sich mit Gewalt an einem Fenster zu schaffen gemacht. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld, Werkzeug der Marke Atorn, hochwertige alkoholische Getränke, und zwei Hocker. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell