Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Büros

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Drostenstraße;

Tatzeit: zwischen 03.02.2023, 20.00 Uhr, und 04.02.2023, 06.45 Uhr;

Bargeld erbeutet haben Einbrecher in der Nacht zum Samstag in Bocholt. Die Täter drangen mit Gewalt in ein Bürogebäude an der Drostenstraße ein: Um hineinzukommen, machten sie sich an einem Fenster zu schaffen. Im Inneren hebelten die Unbekannten mehrere Türen auf und durchsuchten die dahinter liegenden Räume. Sie entwendeten eine Geldkassette. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell