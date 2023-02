POL-PDPS: Zweibrücken - Anscheinswaffe bei Verkehrskontrolle entdeckt

Pirmasens-Zweibrücken-Landkreis Südwestpfalz (ots) - In einem Fall sollte ein 72-jähriger Mann aus Pirmasens knapp 40.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen haben. Allerdings wäre noch eine Gebühr in Höhe von 1000 Euro in Form von Google Play Gutscheinen an die Sicherheitsfirma zu leisten, die den Geldkoffer überbringt. Der Mann übermittelte gestern die Daten ...

mehr