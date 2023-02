Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Lagerraum eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße; Tatzeit: 05.02.2023, zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr;

Eine Rolle Draht haben Unbekannte am Sonntag in Bocholt entwendet. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu einem Betriebsgebäude an der Robert-Bosch-Straße verschafft. Zunächst schnitten sie einen Zaun auf, anschließend machten sich die Einbrecher noch an einer Tür zu schaffen, die zu einem Lagerraum führt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

