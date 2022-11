Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Hilzingen (ots)

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Bundesstraße 314 zwischen Binningen und Riedheim von der Fahrbahn abgekommen. Der 64-Jährige war gegen 20 Uhr mit einem Mitsubishi auf der B 314 von Binningen in Richtung Riedheim unterwegs. In der Ortsdurchfahrt von Storzeln kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche und prallte in der Folge gegen einen Bauzaun und ein Abflussrohr eines Carports sowie dort gelagertes Holz. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest bei dem 64-Jährigen ergab einen Wert von knapp 0,4 Promille. Der Mann musste daraufhin eine Blutentnahme in einer Klinik über sich ergehen lassen. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 14.000 Euro, die Höhe des Schadens auf dem betroffenen Grundstück ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 64-Jährigen.

