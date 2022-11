Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Zündelndes Kind löst Feuerwehreinsatz aus

Radolfzell (ots)

Ein zündelndes Kind hat am Dienstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz im Elstarweg ausgelöst. Gegen 16:30 Uhr rückte die Feuerwehr Radolfzell zu einem gemeldeten Wohnungsbrand aus, der sich jedoch vor Ort glücklicherweise nicht bestätigte. Ein siebenjähriger Junge zündete unbeobachtet eine Kerze des Adventskranzes an und legte anschließend das noch glimmende Streichholt zurück in eine Schublade. In der Folge kam es dort zu einer kleineren Rauchentwicklung. Es entstand kein Sachschaden. Neben der Feuerwehr die mit fünf Fahrzeugen im Einsatz war, fuhren auch ein Rettungswagen und ein Notarztwagen an.

