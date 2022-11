Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall an der Auffahrt AS Stockach-Ost

Stockach, B31 (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Bundesstraße 31 an der Auffahrt zur Anschlussstelle Stockach-Ost zu einem Unfall gekommen. Gegen 15:30 Uhr bog ein 30-jähriger VW Golf-Fahrer von der B 31 aus Richtung Ludwigshafen kommend nach links auf die Anschlussstelle in Richtung Überlingen ab. Dabei kollidierte der Golf mit einem aus Richtung Stockach entgegenkommenden VW Polo einer 69 Jahre alten Frau. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die 69-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine stationäre Aufnahme des 30-Jährigen war nicht erforderlich. Um die beiden beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst. Am Golf entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden am Polo schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro.

