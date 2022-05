Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen , 76-jähriger Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wettringen (ots)

Am Sonntag (08.05.2022) ist es auf der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pedelec-Fahrern gekommen. Ein 61- jähriger Berliner und ein 57-jähriger Mann aus Neuenkirchen befuhren mit ihren Pedelecs den Radweg an der Kirchstraße nebeneinander. Ein 76-jähriger Pedelec-Fahrer aus Steinfurt fuhr in die gleiche Richtung. Er machte auf sich aufmerksam um die beiden Vorausfahrenden zu überholen. Diese beabsichtigen, den Überholenden mittig passieren zulassen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision zwischen dem 76-jährigen Steinfurter und dem links vorausfahrenden 61-jährigen Berliner. Der Steinfurt stürzte und wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Berliner blieb unverletzt. Nach ersten Schätzung entstand an beiden Pedelecs Sachschaden in dreistelliger Höhe.

