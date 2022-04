Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Auffahrunfall mit einem leichterverletztem Pkw-Fahrer und anschließender Blutprobe

Wesel (ots)

Am Freitag, den 22.04.2022, gegen 18.45 Uhr, kam es auf der Rheinberger Straße, in Höhe der Billstraße zu einem Auffahrunfall. Dabei fuhr ein 49-jähriger Mann aus Moers auf den Pkw eines 52-jährigen Mannes aus Rheinberg am Stauende auf. Der 49-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 49-jährigen Pkw-Fahrer ergaben sich im Verlaufe der Unfallaufnahme Hinweise auf Alkoholkonsum, so dass ihm eine Blutrpobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell