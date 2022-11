Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Grundschule, Kindergarten und Jugendheim

Die Polizei sucht Zeugen

Geldern-Hartefeld (ots)

Durch das Aufhebeln der Eingangstür gelang es bislang unbekannten Tätern in der Nacht zu Samstag (19. November 2022) zwischen 21:15 Uhr und 08:45 Uhr in die Grundschule, den Kindergarten und das Jugendheim an der Hartefelder Dorfstraße einzubrechen. Sie hebelten die Haupteingangstür zur Grundschule und zum Jugendheim sowie weitere Türen im Innenbereich auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist jedoch nichts entwendet worden. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell