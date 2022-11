POL-EN: Schwelm- Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Gevelsberg (ots) - Zwischen 16:30 Uhr und 21:30 Uhr brachen Unbekannte am Montag (07.11) in ein freistehendes Haus am Oberbraker Weg ein. Die Täter gelangten auf bisher unbekannte Weise auf den rückwärtigen Balkon des 1. Obergeschosses und schlugen hier die Scheibe der Balkontür ein. Die Täter durchwühlten die Räume und erlangten Schmuck als Beute. Sie konnten unerkannt flüchten. Rückfragen bitte an: ...

