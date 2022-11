Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- 80-jährige übergibt Bargeld an Betrüger

Hattingen (ots)

Eine 80-Jährige Hattingerin wurde am Montag (07.11) Opfer von Betrügern. Gegen 15:20 Uhr rief ein Unbekannter die Seniorin an und gab sich als Angehöriger des Amtsgerichts aus. Er erzählte der Seniorin, die Tochter sei in einen Unfall verwickelt gewesen und sie müsse nun eine Kaution zahlen, um sie aus der Haft zu befreien. Die Geschädigte begab sich daraufhin zu ihrer Bank und leerte ihr Bankschließfach. Mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag fuhr die Geschädigte zum vereinbarten Übergabeort, dem Amtsgericht Bochum. Hier übergab sie das Geld an eine Frau. Als die Seniorin wieder zu Hause war, suchte sie das Gespräch mit ihrer Tochter und der Betrug fiel auf. Die Frau kann so beschrieben werden: -Ca. 40 - 50 Jahre alt -160 - 165cm groß -Beiger Mantel mit dunklem Fellkragen -Mittellanges, dunkles Haar Die Polizei nutzt diese Gelegenheit um erneut vor betrügerischen Anrufen oder Nachrichten zu warnen. Seien Sie stets misstrauisch, wenn Fremde Sie anrufen und Ihnen von Unfällen, Geldsorgen oder Schicksalsschlägen von Angehörigen oder Freunden erzählen! Nehmen Sie selbstständig Kontakt zu den betreffenden Personen auf, um die Echtheit der Behauptungen zu überprüfen. Beenden Sie dazu stets den verdächtigen Anruf. Denken Sie daran, dass Richter, Staatsanwälte oder die echte Polizei kein Geld oder Wertsachen fordern und auch nicht in Verwahrung nehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell