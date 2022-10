Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.10.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: 11.000 Euro Schaden bei Unfall mit drei Pkw Circa 11.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Unfalls am Mittwochmorgen in Wertheim. Gegen 7 Uhr befuhr ein 54-jähriger Fahrer eines Opel Vivaro die Miltenberger Straße aus Richtung Nassig-Ödengesäß kommend in Richtung Neunkirchen. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierte das Fahrzeug des Mannes mit einem geparkten Opel Astra. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Golf eines 57-Jährigen aufgeschoben. Verletzt wurde niemand.

Werbach: Kind bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochmittag in der Wertheimer Straße in Werbach wurde ein Kind verletzt. Gegen 15 Uhr befuhr ein 31-jähriger LKW-Fahrer die Wertheimer Straße in Richtung Wertheim. Als der LKW-Fahrer durch die Ortschaft Niklashausen fuhr, stand dort ein 9-jähriges Mädchen mit ihrem Kinderfahrrad auf dem Gehsteig. Der LKW-Lenker fuhr vermutlich zu nah an dem Kind vorbei, sodass der Fahrradlenker der 9-Jährigen mit dem LKW-Anhänger kollidierte und das Mädchen auf die Fahrbahn stürzte. Der 31-jährige Fahrer entfernte sich daraufhin zunächst vom Unfallort, konnte aber zeitnah durch die eingesetzten Polizeibeamten ermittelt werden. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Das Kind wurde leicht verletzt.

Weikersheim: Geld aus Opferkasse in Kirche entwendet - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person hebelte am Donnerstag, 13.10.2022, einen Opferstock in einer Kirche am Marktplatz in Weikersheim auf und entwendete einen geringen Geldbetrag. Hierbei wurde der Opferstock beschädigt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 99470 entgegen.

