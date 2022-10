POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Kupferzell: Auf PKW aufgefahren und dann abgehauen

Einfach weitergefahren ist der bislang unbekannte Fahrer eines LKWs nachdem er am Dienstagnachmittag auf einen PKW aufgefahren war. Eine 45-Jährige war kurz vor 14 Uhr auf der B19 mit ihrem Mercedes unterwegs und hielt an der Ampel auf Höhe Kupferzell an. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr ein hinter der Frau mit seinem LKW stehender Mann an und auf den noch stehenden Mercedes auf. Daraufhin soll der Fahrer des LKWs ausgestiegen sein und gegenüber der 45-Jährigen angegeben haben, dass er nicht aufgefahren sei. Dann fuhr er über die Abbiegespur an dem Mercedes vorbei ohne sich um den tatsächlichen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Niedernhall: Einbruch in Zahnarztpraxis

Ungebetenen Besuch bekam eine Zahnarztpraxis in Niedernhall Anfang dieser Woche. Zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, verschafften sich Einbrecher über ein Fenster Zugang zu der Praxis in der Neufelser Straße. Im Inneren suchten die Diebe nach Stehlenswertem und entwendeten ein Mobiltelefon und Bargeld. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 in Verbindung zu setzen. Waldenburg: Technischer Defekt an Trafohäuschen

Die Feuerwehr rückte am Dienstagmorgen zu einem Brand in Waldenburg aus. Gegen 8.45 Uhr wurde eine Rauchentwicklung an einem Trafohäuschen in der Straße "Am Bahnhof" gemeldet. Vermutlich wegen eines technischen Defekts brannte der Niederspannungsverteiler ab. Die Feuerwehr Waldenburg war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf zirka 50.000 Euro geschätzt.

Öhringen: 1.000 Euro Sachschaden angerichtet

Vermutlich beim rückwärts Ausparken beschädigte eine bislang unbekannte Person am Montag in Öhringen ein geparktes Fahrzeug. Der Besitzer des betroffenen Peugeot parkte diesen auf einem Parkplatz im Nußbaumweg. Nachdem er wieder an seinen PKW zurückkehrte, wurde er von mehreren Zeugen darauf angesprochen, dass jemand kurz nach 17.30 Uhr beim Ausparken an dem Peugeot hängen geblieben war. Dabei entstand zirka 1.000 Euro Sachschaden. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Unfallverursacher weiter. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

