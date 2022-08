POL-PDNR: Betrug durch falschen Makler

Bad Hönningen (ots) - Am Dienstagabend erschien eine Frau in einem Geschäft in der Fußgängerzone von Bad Hönningen und kaufte Bekleidung. Während dem Verkaufsgespräch musste die 62-jährige Mitarbeiterin mehrmals den Tresen verlassen um der Kundin weitere Ware zu zeigen. Nachdem die Kundin den Laden verlassen hatte, bemerkte die Geschädigte, dass ihr Handy nicht mehr in der Schublade der Verkaufstheke lag. Die Verdächtige gab sich als Spanierin aus, die sehr ...

mehr