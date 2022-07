Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der Brandstiftung im Waldgebiet bei Usedom, Stadt

Usedom, Stadt (LK VG) (ots)

Am 13.07.2022 um 18:44 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald bekannt, dass es in einem Waldgebiet, nahe des Petersberges und ca. 1km nördlich von der Stadt Usedom entfernt, brennen soll. Ein Pilot, der zu dieser Zeit mit seinem Flugzeug den Bereich überflog, habe den Brand bemerkt und gemeldet. Bei Eintreffen der zum Einsatz gebrachten Polizeibeamten des PR Heringsdorf hatte die Feuerwehr, welche mit 21 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Usedom und Stolpe im Einsatz war, das Feuer bereits gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen kam es im o.g. Waldgebiet aus bislang unbekannter Ursache zu zwei Bränden. Insgesamt brannte eine Fläche von ca. 1300 m². Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Der Schaden wird derzeit auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter der Rufnummer 038378-279224, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de an die Polizei zu wenden. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell