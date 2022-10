Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.10.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Diebstahl von und aus Fahrzeug - Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen

Nach einem PKW-Diebstahl und mindestens einem weiteren Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Nacht von Mittwoch, 12. Oktober, auf Donnerstag 13. Oktober, in der Straße "Zum kleinen Roth" in Buchen, sucht die Polizei nun weitere Geschädigte und mögliche Zeugen. Im Rahmen der Ermittlungen tauchten Beweismittel auf, welche bisher nicht zugeordnet werden können und möglicherweise von weiteren Taten stammen. Bei den sichergestellten Beweismitteln handelt es sich um Nahrungsmittel unterschiedlicher Art. Die Polizei in Buchen bittet weitere Geschädigte und Personen die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnumer 06281 9040, zu melden.

Walldürn: LKW-Plane aufgeschlitzt - Wer hat was gesehen?

Eine bisher unbekannte Person schlitzte zwischen Freitag und Montag die Plane eines LKW in der Walldürner Wilhelmstraße auf. Die Plane eines Renault Master wurde mit einem spitzen oder scharfen Gegenstand beschädigt. Der 33-jährige Besitzer des LKW stellte den Schaden am Montagmorgen fest. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell