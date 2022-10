Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: PKW beschädigt und davon gefahren - Polizei sucht Zeugen

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte eine bisher unbekannte Person in der Edisonstraße am Dienstagnachmittag einen geparkten KIA. Das Fahrzeug wurde von seinem 52-jährigen Besitzer gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Elektromarkt abgestellt. Als er um 17.45 Uhr zu seinem PKW zurückkam, stellte er den Schaden an der vorderen linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich aber, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, bereits von der Unfallörtlichkeit entfernt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher bzw. der Unfallverursacherin machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Langenbrettach: Im Nebel Kreisverkehr übersehen und Unfall verursacht

Vermutlich aufgrund eingeschränkter Sicht und nicht angepasster Geschwindigkeit verursachte ein 33-Jähriger am frühen Mittwochmorgen einen Unfall auf der Kreisstraße 1095 bei Langenbrettach. Der Mann war gegen 1.30 Uhr bei Dunkelheit und Nebel von Öhringen kommend in Fahrtrichtung Neuenstadt am Kocher unterwegs, als er, wahrscheinlich aufgrund des Nebels, einen Kreisverkehr übersah und über diesen fuhr. Beim Überfahren des Hügels in der Mitte des Kreisverkehrs hob der Fiat Ducato des Mannes ab und flog einige Meter durch die Luft. Nach der Landung fuhr er geradeaus weiter und blieb schlussendlich im Seitenstreifen stehen. Der 33-Jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Da Betriebsstoffe aus dem verunfallten Fahrzeug auf die Fahrbahn liefen, musste diese im Anschluss gereinigt werden.

Untereisesheim: Kinderspielzeug gestohlen - Wer hat was gesehen?

Diverse Kinderspielsachen wurden von bisher Unbekannten in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Herzog-Magnus-Straße in Untereisesheim entwendet. Die Spielgeräte wurden letztmalig am Freitag den 14. Oktober, gegen 16 Uhr, auf dem Grundstück der Familie gesehen. Am Samstag den 15. Oktober, um 12 Uhr, wurde dann das Fehlen festgestellt. Der oder die unbekannten Täter nahmen folgende Gegenstände mit: - Einen großen Kipplaster - Einen kleinen Kipplaster - Einen Sitzbagger - Drei kleine Bagger - Zwei Traktoren - Mehrere Sandeimer Aufgrund der Menge des Spielzeugs wurde vermutlich ein PKW zum Abtransport des Diebesguts genutzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Gegenstände machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wimpfen, Telefon 07063 93340, zu melden.

Talheim: Von der Straße abgekommen und schwer verletzt

Eine schwer Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmittag auf der Kreisstraße 2155 bei Flein. Eine 54-Jährige fuhr gegen 12.15 Uhr in Richtung Talheim, als sie vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über ihren Kia verlor und ins Bankett geriet. Hier überschlug sich das Fahrzeug und bleibt anschließend auf dem Dach liegen. Die 54-jährige Fahrerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Kia der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Das Auto war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Da aus dem verunfallten PKW Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen, musste diese durch die Straßenmeisterei gereinigt werden.

