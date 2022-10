Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.10.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Sattelzug kippt um - Mehrere Tonnen Steine auf Fahrbahn

Ein Sattelzug kippte am Mittwochnachmittag auf der A 81 bei Untergruppenbach um. Der Fahrer des Sattelzuges mit einem Muldenkipper war gegen 16.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Weinsberg / Ellhofen und Untergruppenbach unterwegs, als er vermutlich aufgrund medizinischer Beeinträchtigungen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem das Gespann über eine Strecke von ca. 100 Metern an der Schutzplanke entlang glitt, kippte es schließlich um und kam im Grünstreifen und auf dem rechten Fahrstreifen seitlich zum Liegen. Die Ladung, ca. 25 Tonnen Schüttgut in Form von Steinen, verteilte sich hierbei komplett auf der Fahrbahn. Diese musste in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend ab- und umgeleitet. Der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde nur leicht verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich insgesamt auf ca. 100.000 Euro belaufen. Aufgrund der aufwendigen Bergungsmaßnahmen wird die Sperrung der Fahrbahn noch mehrere Stunden andauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell