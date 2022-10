Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.10.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Unfallflucht -Zeugenaufruf

Sachschaden in noch unbekannter Höhe richtete eine Person am Montag in Tauberbischofsheim an. Ein 20-Jähriger parkte gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Fechtzentrum in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim. Als er gegen 18.10 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine Beschädigung fest. Bei PKW handelt es sich um einen Audi mit Tauberbischofsheimer Kennzeichen, welcher am hinteren rechten Kotflügel in einer Höhe von circa 35 bis 55 Zentimeter beschädigt wurde. Da sich der Unfallverursacher nicht mehr am Unfallort befand, bittet die Polizei nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder zu dem Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: Ein Verletzter nach Wildunfall

Bei einem Wildunfall am Montag bei Bad Mergentheim wurde ein Mann leicht verletzt. Gegen 22.15 Uhr fuhr der 34-Jährige in seinem Ford auf der Landesstraße zwischen Bad Mergentheim und Wachbach, als ein Dachs vor ihm über die Straße lief. Bei dem Versuch dem Tier auszuweichen kam der PKW zunächst auf das Kiesbett rechts neben der Fahrbahn und fuhr dann in der Folge quer über die Fahrbahn nach links in einen circa zehn Meter abschüssigen Graben. Das Fahrzeug kippte und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer begab sich leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Feuerwehr von Bad Mergentheim war im Einsatz, um das Fahrzeug, an welchem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist, zu bergen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Bad Mergentheim: 16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein schwer verletzter 16-Jähriger und Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagabend bei Bad-Mergentheim. Eine 65-Jährige fuhr am Montag gegen 20.15 Uhr in ihrem Volkswagen Polo auf der Landesstraße von Bad Mergentheim in Richtung Dainbach, als ihr ein 16-jähriger Kraftradlenker mit offenbar nicht angepasster Geschwindigkeit entgegenkam. Der Jugendliche kam in einer Kurve auf den Gegenstreifen, kollidierte mit der rechten Fahrzeugfront des Volkswagens und stürzte zu Boden. Der 16-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin des VW sowie ihre drei Mitinsassen blieben unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Bad Mergentheim musste die Straße aufgrund auslaufender Betriebsstoffe reinigen. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell