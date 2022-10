Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Auffahrunfall mit einem Verletzten

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Montagmittag in der Ludwigsburger Straße in Heilbronn. Ein 21-jähriger Mercedesfahrer fuhr gegen 13.45 Uhr, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf einen verkehrsbedingt wartenden VW Passat eines 48-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat auf den davor ebenfalls stehenden Mercedes eines 27-Jährigen aufgeschoben. Der Mercedes wiederum kollidierte mit dem VW einer 55-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 27-jährige Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Die Fahrzeuge des 21-Jährigen und des 48-Jährigen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen auf der Heilbronner Neckarstraße. Gegen 8.30 Uhr bremste eine 42-Jährige ihren Opel fast bis zum Stillstand ab, um einen Linienbus abbiegen zu lassen. Diesen Umstand nahm eine dahinter fahrende 40-Jährige wahrscheinlich zu spät wahr und fuhr mit ihrem Ford auf den Opel auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Heilbronn-Sontheim: Fahrradunfall im Begegnungsverkehr

Zwei verletzte Fahrradfahrer sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend auf einem Fahrradweg in Heilbronn-Sontheim. Ein 41-jähriger E-Bike-Fahrer war gegen 17.00 Uhr auf einem Fahrradweg parallel zur Kolpingstraße stadtauswärts unterwegs. Zeitgleich befuhr eine 71-Jährige mit ihrem Fahrrad den selben Weg stadteinwärts. Vermutlich aus Unachtsamkeit blieben die beiden Zweiradfahrer im Begegnungsverkehr mit ihren Lenkern aneinander hängen und stürzten. Hierbei zog sich der E-Bike-Fahrer schwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch die Fahrradfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. An den Rädern entstand Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro.

Heilbronn: Einbruch in Kletterhalle - Polizei sucht Zeugen

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich auf bisher unbekannte Weise am Sonntagabend Zutritt zu einer Kletterhalle in der Lichtenbergerstraße in Heilbronn und entwendete einen vierstelligen Bargeldbetrag aus einem Tresor. In der Zeit zwischen 20 Uhr und 20.45 Uhr gelangte der oder die Täter zunächst in die Halle. Anschließend begab sie sich, vermutlich über ein Fenster im Dach, in die dortigen Büroräume. Hier wurde der Tresor geöffnet und das Bargeld entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 74790, in Verbindung zu setzen.

Neuenstadt am Kocher: Werkzeuge und Maschinen aus Container gestohlen - Wer hat was gesehen?

Eine Vielzahl an Werzeugen und Maschinen wurde von bisher Unbekannten am Wochenende aus einem Baustellencontainer in der Cleversulzbacher Straße entwendet. In der Zeit zwischen Freitag, 14. Oktober, 12 Uhr, und Montag, 17. Oktober, 11.15 Uhr, wurde der Container durch den oder die Täter aufgebrochen und die Gegenstände gestohlen. Der bei dem Diebstahl entstandene Schaden ist bisher noch nicht bekannt. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Neuenstadt, Telefon 07139 47100, zu melden.

Ilsfeld: Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Verkehrsschild in der Auensteiner Straße in Weinsberg. Der oder die Unbekannte kollidierte mit dem Schild und der Mauer eines Hauses an der Kreuzung zur Oststraße. Durch den Zusammenstoß wurde das "Vorfahrt gewähren"-Schild stark beschädigt und musste ausgetauscht werden. Da zum Unfallzeitpunkt reger Berufsverkehr herrschte, hofft die Polizei in Weinsberg nun auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Sache machen können. Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Weinsberg, Telefon 07134 9920, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell