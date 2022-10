Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.10.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis (Update - Tauberbischofsheim: Diebstahl wurde angepasst)

Bad Mergentheim: Unfallflucht Zeugen gesucht

Eine 64-Jährige parkte am Samstag gegen 16.30 Uhr mit ihrem schwarzen BMW auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hermann-von-Mitternachtstraße in Igersheim und stellte nach dem Einkauf Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest. Das Fahrzeug war auf dem zweiten Stellplatz in der zweiten Parkreihe von der Bahnlinie aus geparkt. Sie befand sich für circa 15 Minuten beim Einkaufen. Als sie zurückkam war der Kotflügel vorne links beschädigt, wobei weiße Kratzspuren zu sehen waren. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 900 Euro. Es konnte kein Unfallverursacher an der Örtlichkeit festgestellt werden, weshalb nach Zeugen zum Unfallgeschahen gesucht wird. Diese können sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 melden.

Bad Mergentheim: 19-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug

Am Samstag verlor ein 19-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Er fuhr gegen 20 Uhr auf der Hangstraße in Bad Mergentheim in Richtung der Buchener Straße, wo er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen ein abgestelltes Fahrzeug, wobei ein weiteres Auto ebenfalls leicht beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und konnte später an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Werbach: Diebstahl von Diesel aus einem abgestellten Sattelzug

Rund 200 bis 250 Liter Diesel wurden aus dem Tank einer Sattelzugmaschine im Zeitraum vom Samstag gegen 16.30 Uhr bis Montag gegen 4 Uhr entwendet. Der Sattelzug wurde zwischen Werbach und Impfingen auf dem Parkplatz kurz nach Ortsausgang in Werbach abgestellt. Bei dem Diebstahl wurde der Tankdeckel des rechten Außentanks beschädigt. Der bislang unbekannte Täter hat vermutlich im weiteren Verlauf den Diesel abgepumpt oder abgesaugt, in ein geeignetes Gefäß abgefüllt und ist schließlich geflüchtet. Der Wert des gestohlenen Diesels beläuft sich auf circa 550 Euro. Da der Täter bislang nicht ermittelt werden konnte, werden Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 8-0 zu melden.

Tauberbischofsheim: Diebstahl aus Gebäude

Im Zeitraum zwischen Samstag gegen 22.30 Uhr und Sonntag gegen 07.50 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter drei Geldkassetten mit Bargeld sowie Bargeld aus einem Portmonee aus einer Einrichtung für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Wie der Täter in das Gebäude gelangt ist, ist bislang unklar. Das Diebesgut beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim: Tödlicher Verkehrsunfall in Freudenberg

Am Montag gegen 00.20 Uhr verstarb ein 26-Jähriger, nachdem er mit seinem Golf mit einem Baum kollidierte. Auf der Landstraße zwischen Freudenberg und Mondfeld, 700m vor Tremhof, kam der Fahrer von der Straße ab und prallte gegen den Baum. Hierbei wurde er im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch vor der Bergung durch die Feuerwehr. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Neben der Feuerwehr, waren eine Gutachterin und die Notfallseelsorge vor Ort.

Wertheim: 70-Jähriger fährt unter Einfluss von Drogen

Am Mittwoch gegen 12.20 Uhr wurde ein 70-Jähiger am Almosenberg in Wertheim einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden im Rahmen von durchgeführten Fahrtüchtigkeitstests Verdachtszeichen hinsichtlich einer aktuellen Rauschmittelbeeinflussung festgestellt. Er legte daraufhin ein entsprechendes Rezept vor, welches ihm den Konsum von Cannabis erlaubt. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Arzt, welcher das Rezept ausgestellt hat bereits seit einem halben Jahr nicht mehr praktiziert. Der 70-Jährige gab schließlich zu, bereits seit 50 Jahren Cannabis zu konsumieren. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

