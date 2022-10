Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.10.2022 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarwestheim: Wasserschaden in Kinderkrippe

Am Samstagmorgen, den 15.10.2022, gegen 06.00 Uhr, meldete ein Anwohner einen akustischen Alarm bei einer Kinderkrippe in Neckarwestheim. Eine Streife des Polizeireviers Lauffen stellte bei der Überprüfung fest, dass der Alarm durch ausgetretetens Wasser ausgelöst worden war. Nachdem das Gebäude mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr betreten werden konnte, wurde bekannt, dass durch einen geplatzten Schlauch an einem Waschbecken, in einer Toilette, Wasser austrat. Das Wasser war bereits in großer Menge durch die Decke des Obergeschosses getropft. Die sofort alarmierte Feuerwehr versuchte mit Nasssaugern den Schaden zu begrenzen. Es wird von einem Schaden von ca. 250.000 Euro ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell