POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Weinsberg-Grantschen: Diebstähle in Grantschen - Polizei sucht Zeugen

Zu Beginn der Woche kam es zu mehreren Diebstählen im Weinsberger Ortsteil Grantschen. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang zwischen bereits gemeldeten verdächtigen Wahrnehmungen im Rahmen eines Garagen Flohmarkt am 9. Oktober und den Taten zu Wochenbeginn. Zeugen, denen im Rahmen des Garagenflohmarktes oder in der Zeit danach etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Ellhofen: Diesel aus LKW gestohlen - Wer hat was gesehen?

Circa 200 Liter Diesel entwendete eine bisher unbekannte Person in der Nacht auf Donnerstag aus dem Tank eines LKW in der Grantschener Straße in Ellhofen. Der LKW war in der Nacht vor einer Firma abgestellt worden. Am Donnerstagmorgen, gegen 3.45 Uhr, stellte ein Fahrer fest, dass einer der Dieseltanks, auf bisher unbekannte Weise, aufgebrochen wurde und der Diesel aus dem Tank fehlte. Die Polizei bittet nun Zeugen, die zu oben genannter Zeit, im Bereich des Tatorts, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier in Weinsberg zu melden.

