Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.10.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung

Rauchentwicklung an einer Papierpresse bei einem Discounter in der Götzstraße in Haßmersheim führte am Donnerstag, gegen 13:50 Uhr, zu einem größeren Polizei und Feuerwehreinsatz. Durch den Vorfall lösten die Brandmelder aus und das Geschäft wurde vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehren aus Haßmersheim und Hochhausen sowie eine Werksfeuerwehr waren schnell zur Stelle und kühlten die Maschine. Zu einem offenen Feuer kam es deshalb nicht. Personen kamen nicht zu Schaden, ob ein Sachschaden entstanden ist, steht noch nicht fest.

Neckarzimmern: Hoher Sachschaden nach Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstagmorgen, gegen 05:15 Uhr, auf der Bundesstraße zwischen Neckarzimmern und Böttingen. Ein Mercedes Fahrer war in Richtung Heilbronn unterwegs und wollte offenbar an der Zufahrt zur ehemaligen Neckarfähre wenden. Dabei übersah er wohl einen ebenfalls in Richtung Heilbronn fahrenden Hyundai-Lenker. Auf der Bundesstraße kollidierten die Fahrzeuge so heftig miteinander, dass beide nicht mehr fahrbereit waren. Der Fahrer des Mercedes musste die Beamten anschließend zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er bei dem Unfall unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Ermittlungen laufen.

Hardheim: Verdächtige Wahrnehmung

Eine verdächtige Person meldete eine Zeugin in der Nacht auf Freitag, kurz nach 1:00 Uhr, in Hardheim. In der Sudetenstraße war ein Mann unterwegs, der an abgestellten Fahrzeugen prüfte, ob diese verschlossen waren. Mindestens ein Fahrzeug wurde auf unbekannte Art und Weise geöffnet und auch durchsucht. Bei der Person soll es sich um einen Mann handeln, der rund 1,75 m groß ist und mit einem hellblauen Kapuzenpulli bekleidet war. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Person nicht mehr angetroffen werden. Wer ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim melden. Aufgrund des Vorfalls rät die Polizei keine Wertsachen in Fahrzeugen liegen zu lassen und die Fahrzeuge stets vorschriftsmäßig zu verschließen.

Mudau: Alkoholisiert am Steuer

Mehr als 2,5 Promille zeigte das Alkoholtestgerät bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, in Mudau an. Beamte des Polizeireviers Buchen hatten den 55-jährigen Fahrer eines Citroens einer Kontrolle unterzogen und dabei die Alkoholisierung festgestellt. Der Mann musste seinen Wagen stehen lassen und die Beamten zu Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot sowie eine Anzeige.

Mudau: Pedelec entwendet

Ein Pedelec der Marke KTM wurde am Sonntag, zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, vor dem Eingangsbereich der Odenwaldhalle in Mudau gestohlen. Eine Frau hatte ihr schwarzes Rad des Typs Cento vor einem Spielplatz abgestellt und hielt sich dort längere Zeit auf. Gegen 16 Uhr stellte sie fest, dass das Fahrrad, welches mit einem Gepäckträger, einem schwarzen Fahrradkorb und schwarzer Lenkertasche ausgestattet war, entwendet worden ist. Das Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Pedelecs geben können um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell