Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/Bad Rappenau: Sattelzug kommt von Straße ab

Vermutlich ein medizinischer Notfall war die Ursache für einen Unfall am Donnerstagabend auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau. Ein 49-jähriger Sattelzugfahrer kam gegen 17.45 Uhr zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanken. Daraufhin lenkte der Fahrer sein Gefährt wohl nach links, kam jedoch im Einfahrtsbereich eines Parkplatzes wieder nach rechts in den Grünstreifen. Hierbei überfuhr er zahlreiche Leitpfosten, ein Verkehrsschild sowie mehrere Leitplankenelemente. Im weiteren Verlauf streifte der Sattelzug noch weitere circa 150 Meter an der rechten Leitplanke entlang. Hierbei wurde der Dieseltank des Fahrzeugs, sowie die Plane des Aufliegers aufgerissen. Nachdem das Gespann zum Stehen gekommen war, wurde der Mann von Rettungskräften medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Sattelzugs musste die Autobahn teilweise gesperrt werden.

Heilbronn: Ohne Führerschein auf Auto aufgefahren

Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr ein 21-Jähriger am Mittwochmittag einen mit seinem VW in der Weipertstraße in Heilbronn auf einen vorausfahrenden Mercedes auf. Der junge Mann hatte gegen 16.15 Uhr wahrscheinlich zu spät wahrgenommen, dass der vor ihm fahrende, ebenfalls 21-jähriger, Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste und kollidierte mit seinem VW mit dem Mercedes. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf den vor ihm fahrenden Skoda eines 46-Jährigen geschoben. Die Beifahrerin in der A-Klasse wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeirevier Heilbronn fest, dass der 21-jährige VW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Schwaigern: Fahrzeug beschädigt und davongefahren - Zeugen gesucht

Vermutlich beim rückwärts Ausparken beschädigte eine bisher unbekannte Person am Donnerstagabend einen Mitsubishi in Schwaigern. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher oder die Verursacherin von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das nun beschädigte Fahrzeug war von seiner 23-jährigen Besitzerin von 17.00 Uhr bis 18.45 Uhr in der Paulinenstraße abgestellt worden. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Lauffen, Telefon 07133 2090, in Verbindung zu setzen.

Lauffen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug im Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag einen geparkten Audi in Lauffen. Der oder die Unbekannte kollidierte mit dem linken Kotflügel des in der Stuttgarter Straße abgestellten Audi A1 und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2.500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum Verursacher oder der Verursacherin machen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Neckarsulm: 2.500 Euro Schaden bei Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf 2.500 Euro beläuft sich der Schaden an einem VW nach einer Unfallflucht am Mittwoch in Neckarsulm. Der VW T-Roc war zwischen 6 Uhr und 13 Uhr in der Spohnstraße geparkt. Hier beschädigte eine unbekannte Person das Auto vermutlich beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug. Anstatt an der Unfallstelle zu warten oder die Polizei zu rufen, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin einfach davon. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die unbekannte Person oder ihr Fahrzeug geben können. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell