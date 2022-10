Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Diebstahl aus mehreren Containern auf Baustelle

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Donnerstag Arbeitsgeräte von einer Baustelle in Forchtenberg-Wohlmuthausen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 7 Uhr am Donnerstag Zutritt zum Gelände und brachen Materialcontainer auf. Aus diesen entwendeten sie Elektrowerkzeug im Wert von mehreren zehntausend Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der Polizeiposten Niedernhall sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Öhringen: Hoher Schaden nach Unfall im Einmündungsbereich

Ein Sachschaden von rund 8.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmorgen in Öhringen. Die 61-jährige Fahrerin eines VW Polo war gegen 9.45 Uhr auf der Landesstraße 1036 in Richtung Neuenstein unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Landesstraße 1049 missachtete eine Fiat-Lenkerin die Vorfahrt der 61-Jährigen und fuhr in die Einmündung in Richtung Öhringen ein. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Autos. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Frauen blieben unverletzt.

Künzelsau: Wer hat die EC-Karte abgegeben?

Die Polizei sucht einen Zeugen, der am Dienstag eine EC-Karte einer Frau bei der Volksbank Hohenlohekreis abgegeben hat. Die Frau hatte ihre Karte vermutlich am 7. Oktober in einem Zigarettenautomaten in der Künzelsauer Keltergasse vergessen. Vier Tage später gab jemand die Karte ab. Dieser wird darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

