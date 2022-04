Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallopfer verstorben; Pressemitteilung Nr. 2

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die 82-jährige Frau, die am Freitag, den 25. März 2022 bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße/Einmündung Sofienstraße schwere Verletzungen erlitten hatte (siehe PM vom 28. März), verstarb am vergangenen Sonntag in einer Klinik. Die Unfallermittlungen werden weiter von der Verkehrspolizei Heidelberg geführt.

