Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drogenkontrollen in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Drogenkontrollen standen am Montag, 30. Mai, im Fokus der Polizei Soest. Die Einsatzkräfte überprüften gegen 17.30 Uhr eine Gruppe Jugendlicher auf einem Schulhof an der Bökenförder Straße. Dabei konnten bei zwei Personen (19, 15) Betäubungsmittel sichergestellt werden. Beide erwartet nun ein Strafverfahren. Bei einem 17-Jährigen konnten die Beamten ein Einhandmesser auffinden. Sie stellten es sicher und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln erwartet nun auch einen 37-Jährigen. Er wurde um 19.35 Uhr im Konrad-Adenauer-Park kontrolliert. Fast zeitgleich wurden die Einsatzkräfte auf einen 24-jährigen Mann im Bereich Grüner Winkel aufmerksam. Bei der Durchsuchung wurden sie fündig. Auch er hatte eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel dabei. Des Weiteren konnte die Polizei zirka ein Kilogramm Amphetamine bei einer Durchsuchung im Bereich Lippstadt sicherstellen und zwei männliche Personen vorläufig festnehmen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie jedoch mangels Haftgründe entlassen. Die Polizei Soest setzt weiterhin auf die abschreckende Wirkung von wiederkehrenden Kontrollen. Um die Sicherheit in den Städten weiter zu erhöhen, werden auch zukünftig derartige Einsätze mit verschiedenen Schwerpunkten durchgeführt.(jb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell