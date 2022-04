POL-KLE: Emmerich - Geparkter Daimler beschädigt

Geldern (ots) - Am Freitag (1. April 2022) zwischen 11:25 und 11:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Touran, der auf dem Parkplatz einer Bankfiliale an der Issumer Straße abgestellt war. Es entstand ein Schaden am Heck des VW. Anschließend flüchtete der Verursacher jedoch, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugenhinweise bitte unter 02831 1250 an die Polizei Geldern. (cs) Rückfragen ...

