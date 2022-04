Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

10-jähriger Junge nach Unfall im Krankenhaus

Goch (ots)

Am Samstag (2. April 2022) um 14:25 Uhr kam es auf dem Katharinenweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Junge verletzt wurde. Der Unfallhergang konnte noch nicht eindeutig geklärt werden. Bislang ist bekannt, dass ein 65-jähriger Mann mit seinem Mercedes von einer Stichstraße kommend in en Katharinenweg abbiegen wollte. Zeitgleich spielte der Junge an dieser Stelle auf dem Katharinenweg. Dabei lief er aus bislang unbekanntem Grund seitlich gegen den Toyota eines 88-jährigen Mannes aus Goch und wurde dadurch verletzt. Er wurde vorsorglich zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (ms)

