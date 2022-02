Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

K178/ Marktgölitz (ots)

Am Mittwoch, dem 23.02.2022, ereignete sich gegen 12:30 Uhr auf der Kreisstraße 178 zwischen Abzweig Bundesstraße 85/ Ortseingang Marktgölitz ein Verkehrsunfall mit anschließenden unerlaubten Entfernen vom Unfallort, sodass Zeugen gesucht werden. Der Geschädigte befuhr mit seinem Lkw die Kreisstraße 178 von der Bundesstraße 85 kommend in Richtung Marktgölitz. Der Verursacher kam ihm entgegen und nutzte teilweise den Fahrstreifen des LKW-Fahrers. Dieser verlangsamte seine Fahrt und fuhr teilweise auf den Grünstreifen. Es kam dennoch zur seitlichen Kollision, bei der die gesamte linke Seite des LKW-Fahrers zerkratzt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Probstzella fort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Bei dem Unfallflüchtigen handelt es sich vermutlich um den Fahrer eines roten PKW Kombi, welcher erhebliche Beschädigungen an der gesamten linken Seite aufweisen müsste. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

