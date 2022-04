Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Grauer VW Passat beschädigt

Straelen (ots)

Ein an der Bertha-von-Suttner Straße abgestellter, grauer VW Passat wurde in der Zeit von Samstag (2. April 2022) um 18:00 Uhr bis Sonntag (3. April 2022) um 12:30 Uhr beschädigt. Es konnte am hinteren, rechten Kotflügel ein frischer Unfallschaden festgestellt werden. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem weißen PKW unterwegs war, hatte sich aber bereits pflichtwidrig entfernt, ohne den Halter oder die Polizei zu informieren. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell