POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Rappenau: Eine Verletzte bei Auffahrunfall

Eine Verletzte und 2.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Donnerstagnachmittag in der Kirchenstraße in Bad Rappenau. Ein 81-jähriger BMW-Fahrer fuhr, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf den vor ihm fahrenden Skoda einer 52-Jährigen auf, als diese verkehrsbedingt abbremsen musste. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Skoda leicht verletzt.

Weinsberg: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Ein Unfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin ereignete sich am Donnerstagabend in der Lindenstraße in Weinsberg. Ein 45-jähriger BMW-Fahrer übersah, gegen 19 Uhr, vermutlich die von rechts kommende 66-Jährige auf ihrem Fahrrad sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei stürzte die Frau von ihrem Zweirad und verletzte sich leicht. Der an den beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro.

