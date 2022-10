Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 34-Jähriger wurde am Mittwoch nach einem Unfall bei Künzelsau mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Mann war mit seinem Fahrrad gegen 16.30 Uhr auf dem Rad- und Fußweg von Haag kommend in Richtung Künzelsau unterwegs, als er einen aufgestellten Poller mit dem Lenkrad touchierte. Hierdurch stürzte er zu Boden und wurde schwer verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden von rund 1.800 Euro.

Künzelsau: Kabeltrommeln entwendet - Täter flüchtig

Drei Unbekannte stahlen am Sonntag mehrere Kabelrollen von einer Baustelle in Künzelsau-Gaisbach. Die Täter fuhren gegen 12.15 Uhr mit einem blauen Seat Alhambra auf das Gelände in der Schliffenstraße. Ein Zeuge beobachtete wie drei Männer die Rollen von einem Lagerplatz in den Kofferraum des Fahrzeuges luden und davonfuhren. Die Täter konnten entkommen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Kupferzell: Alkoholisierter Lkw-Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung des Fahrers kam am frühen Samstagmorgen ein Lkw von der Fahrbahn in Kupferzell ab. Der Mann war gegen 4 Uhr mit seiner Scania auf der Günther-Ziehl-Straße von der Parkallee kommend unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte der Lkw mit einem rund eine Tonne schweren Bruchstein, einem Verkehrszeichen und einem am Straßengraben geparkten Sattelzug. Der Scania-Fahrer wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Da sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Mannes ergaben, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von rund 1,8 Promille ergab. Daher wurde dem Mann Blut abgenommen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Öhringen: Flüchtigen Schuhdieb festgehalten

Ein 30-Jähriger wurde am Freitagabend festgenommen, nachdem er versuchte zwei Paar Schuhe aus einem Geschäft in Öhringen zu entwenden. Der Mann begab sich gegen 17 Uhr in den Sportladen in der Poststraße und nahm die Schuhe an sich. Als er versuchte diese zu entwenden, schöpfte ein Mitarbeiter Verdacht und wollte in die Tasche des Mannes schauen. Hierbei versuchte dieser zu fliehen, sprang über ein Geländer vom ersten Obergeschoss auf die Treppe und rannte anschließend gegen die Glasschiebetür am Ausgang. Diese wurde zuvor durch eine Mitarbeiterin verschlossen. Der Versuch die Tür einzutreten misslang. Der 30-Jährige bedrohte einen Mitarbeiter und schlug um sich, traf jedoch niemanden. Anschließend rannte er aus dem Geschäft davon. Zwei Passanten gelang es den Flüchtenden am Marktplatz in Öhringen zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Dieb muss nun mit einer Anzeige rechnen.

