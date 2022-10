Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fahrzeugführer beschädigt sieben Autos

Mehrere Unfälle mit Sachschaden von über 150.000 Euro verursachte ein Fahrzeugführer am Sonntagabend in der Heilbronner Heckenstraße. Der 19-Jährige war gegen 22.15 Uhr mit seinem BMW in Fahrtrichtung Ludwigsburger Straße unterwegs, als er, aus bisher unbekannter Ursache, zunächst ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil touchierte. Trotz des Unfalls setzte der Mann seine Fahrt fort und kam im weiteren Verlauf, vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit dem Ford eines 29-Jährigen. Der Ford wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Gartenmauer eines Mehrfamilienhauses geschoben. Der BMW verlor bei diesem Zusammenstoß den linken Vorderreifen und wurde durch die Kollision auf einen ebenfalls geparkten BMW eines 53-Jährigen geschleudert. Die beiden Fahrzeuge verkeilten sich ineinander und der BMW des 53-Jährigen wurde auf den vor ihm geparkten Audi einer Fahrschule geschoben. Dieser wiederrum kollidierte im weiteren Verlauf mit einem abgestellten Volkswagen und einem Fiat einer 41-Jährigen. Glücklicherweise kamen bei dem Unfall keine Personen zu Schaden. Der 19-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß, konnte aber zeitnah festgenommen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben.

Heilbronn: Mit Ampel kollidiert - Zwei Verletzte

Vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit war die Ursache für einen Unfall in der Heilbronner Fügerstraße in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ein 23-Jähriger war, alleinbeteiligt, mit seinem BMW von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Verkehrsampel kollidiert. Bei dem Zusammenstoß wurden der Fahrer und seine ebenfals 23-jährige Beifaherein leicht verletzt. Am Fahrzeug und der Ampel entstand Sachenschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Heilbronn: Rennradfahrer verursacht Unfall mit Kind - Zeugen gesucht

Vermutlich war Unachtsamkeit die Ursache eines Unfalls zwischen zwei Zweiradfahrern am Mittwochabend im Gewann Wert in Heilbronn. Zwei 12-jährige waren gegen 17.45 Uhr, mit ihren Fahrrädern, auf dem Radweg von Heilbronn in Richtung Nordheim unterwegs, als sie, kurz vor dem Klingenberger See, von drei Rennradfahrern überholt wurden. Der Letzte aus dieser Gruppe scherte wahrscheinlich zu früh wieder nach rechts ein und es kam zu einer Berührung zwischen seinem Hinterrad und dem Vorderrad eines der 12-Jährigen. Hierduch verlor der Junge die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Der Fahrer des Rennrads soll sich zwar kurz umgesehen haben, setzte dann aber seine Fahrt fort. Bei dem Sturz zog sich der 12-Jährige leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Der Rennradfahrer soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Auch Helm und Rennrad werden als schwarz beschrieben. Nach dem Unfall soll eine bisher unbekannte Frau mit den beiden Jungs geprochen haben. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem vermeindlichen Unfallverursacher machen können, sowie die Dame die mit den Kindern gesprochen hat, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Neuenstadt am Kocher: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Über 1,8 Promille zeigte das Alkoholmessgerät im Rahmen einer Unfallaufnahme am Freitagabend am Lindenplatz in Neuenstadt am Kocher an. Zuvor war eine 60-Jährige mit ihrem Mercedes rückwärts in den geparkten Skoda einer 53-Jährigen gefahren und hatte diesen hierbei beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Da die Mercedes-Fahrerin vermutlich alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab den deutlich erhöhten Promillewert. Die Dame musste daher die Beamten des Polizeirevier Neckarsulm in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden durch die Polizisten einbehalten.

B39/Obersulm: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 39 bei Hößlinsülz. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Motorrad die Bundesstraße von Willsbach in Richtung Löwenstein. In einer Linkskurve verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Yamaha, kam von der Straße ab und stürzte. Bei dem Sturz wurde der junge Mann schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

K2086/Ilsfeld: Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Freitagmittag auf der Kreisstraße 2086 bei Auenstein. Eine 61-Jährige war, gegen 15 Uhr, mit ihrem VW Polo von Ilsfeld-Wüstenhausen in Richtung Ilsfeld unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 41-Jährigen zusammenstieß. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Da am Polo Öl und Kühlflüssigkeit auslief musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die Kreisstraße 2086 wurde für die Zeit der Unfallaufnhame komplett gesperrt.

Offenau: Einbruch in Tankstelle - Wer hat was gesehen?

Vermutlich durch das Aufhebeln eines Fensters gelangte eine bisher unbekannte Person am frühen Montagmorgen in den Innenraum einer Tankstelle im Talweg in Offenau. Gegen 0.30 Uhr verschaffte sich der oder die Unbekannten Zutritt in das Gebüde. Dort gelang es ihr oder ihm an den Inhalt des Tresors im Büro des Gebäudes zu gelangen und im Anschluss unerkannt zu flüchten. Die Polizei in Neckarsulm bittet nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell