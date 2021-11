Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Dormagen - A 57 - Kollision nach Fahrstreifenwechsel - Zwei Verletzte - Lange Staus

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 2. November 2021, 5:33 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der A 57 Richtung Krefeld prallten zwei Pkw nach einem Fahrstreifenwechsel zusammen. Zwei Menschen wurden dabei teilweise schwer verletzt. Es kam zu langen Staus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 49-jährige Frau aus Dormagen mit ihrem Skoda bei der Anschlussstelle Dormagen auf die A 57 in Richtung Krefeld auf. Als sie den Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie offenbar einen 75-jährigen Mann aus Köln, der sich mit seinem Mercedes von hinten näherte. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, kollidierten mit der Schutzplanke und kamen schließlich zum Stehen. Die 49-Jährige verletzte sich so schwer, dass Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. An der Unfallstelle kam es für etwa zwei Stunden zu Sperrungen. Der Verkehr staute sich zeitweise bis zum Autobahnkreuz Köln-Nord zurück.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell