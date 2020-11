Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Gemeinde Dornstadt und Polizei teilen mit: Weltkriegsbombe im Schutt gefunden /

UlmUlm (ots)

Die Autobahn A8 bei Dornstadt musste am Freitag vorübergehend gesperrt werden.

Wie berichtet, fanden Arbeiter am Donnerstag, gegen 17 Uhr, auf einem Firmengelände nahe der Autobahn eine Weltkriegsbombe. Die hatten sie in einem Schutthaufen entdeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg überprüfte den Fund. Für die sichere Entschärfung musste ab 10.00 Uhr das Gelände in einem Umkreis von etwa 300 Metern um den Fundort evakuiert werden. Deshalb bat die Polizei die 10 Bewohner der betroffenen Häuser, sich in Sicherheit zu bringen. Die Gemeinde Dornstadt sorgte für eine vorübergehende Unterkunft. Auch die Firmen und Baustellen im Gefahrenbereich wurden geräumt. Betroffen war auch die Autobahn A8. Die Polizei sperrte die Autobahn deshalb zwischen Ulm-West und Merklingen in beide Richtungen vollständig für die Dauer der Entschärfung. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. An den Ausleitungen staute sich der Verkehr in beide Richtungen. Auch auf den Umleitungsstrecken führte die Sperrung zu Behinderungen.

Die Entschärfer des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hatten bereits nach etwa 30 Minuten die Gefahr beseitigt und gaben Entwarnung. Gegen 12.40 Uhr konnten die Bewohner in ihre Häuser zurück und die Polizei gab die Autobahn wieder frei.

++++++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell