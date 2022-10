Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.10.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Zwei Unfälle an einem Tag

Vermutlich wegen dem Einfluss von Alkohol kam ein 38-Jähriger mit seinem PKW von der Fahrbahn ab, woraufhin ein Folgeunfall geschah. Der Mann war am Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, mit seinem Seat auf der B27 von Walldürn kommend in Fahrtrichtung Buchen unterwegs. Auf dieser Strecke verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW beschädigte dabei einen Leitpfosten, fuhr dann einige Meter weiter und kam auf dem Feld zum Stehen. Zeugen meldeten der Polizei wenig später einen Mann, der auf der B27 umherlaufen würde. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, lief der Mann umher und zeigte Anzeichen einer Alkoholisierung. Ein bei dem 38-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab in der Folge einen Wert von 1,9 Promille. Er musste seinen Führerschein abgeben und die Polizisten zur Blutprobe ins Krankenhaus begleiten. Später, am Sonntagvormittag, war ein 19-Jähriger auf derselben Strecke auf der B 27 unterwegs. Der junge Mann sah den im Acker stehenden Seat, schaltete den Warnblinker ein und bremste ab, um nachzuschauen, ob jemand Hilfe benötigt. Dies sah ein dahinter mit seinem Mercedes fahrender 82-Jähriger zu spät, sodass er trotz Ausweichversuch auf den VW des 19-Jährigen auffuhr. Der VW wurde nach rechts in den Straßengraben abgewiesen und kippte auf das Dach. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An den PKW entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Osterburken: Außenspiegel beschädigt

Zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Samstag, 14.20 Uhr, beschädigte eine bislang Unbekannte Person einen abgestellten PKW im Sportplatzweg in Osterburken. Der betroffene VW Golf war im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz vor dem Sportheim abgestellt. Der oder die Unbekannte beschädigte beide Außenspiegel und richtete somit Sachschaden in noch unbekannter Höhe an. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Elztal: 1.000 Euro Sachschaden verursacht

Zirka 1.000 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, in Elztal. Der Besitzer des VW Passat bemerkte am Sonntagmorgen, dass sein in der Schefflenzer Straße geparkter PKW frische Beschädigungen am linken hinteren Kotflügel aufwies. Zeugen, die Hinweise auf den Schadensverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Beteiligte eines Unfalls gesucht

Die Polizei sucht Beteiligte eines Unfalls am Sonntagvormittag in Mosbach, bei dem eine Jugendliche verletzt wurde. Die 15-Jährige war gegen 11 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad auf der Mosbacher Straße in Fahrtrichtung Neckarelz unterwegs und wollte nach links in Richtung Waldsteige abbiegen. Beim Abbiegen nahm ein rotes Fahrzeug, welches nach links in Richtung Diedesheim abbog der Jugendlichen die Vorfahrt, sodass sie abbremste und stürzte. Die Beifahrerin stieg aus und half der 15-Jährigen ihr Moped auf die Seite zu schieben. Die Teenagerin verneinte zunächst eine Unfallaufnahme. Dass sie sich jedoch später als leicht verletzt herausstellte, sollte dies nachgeholt werden. Aus diesem Grund bittet die Polizei die weiteren Beteiligten des Unfalls, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Obrigheim: Bei regennasser Straße von Fahrbahn abgekommen

Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 36.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag bei Obrigheim. Ein 18-Jähriger war kurz vor 17 Uhr mit seinem Fiat Punto auf der Kreisstraße 3942 von Kälbertshausen in Richtung Obrigheim unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der PKW des jungen Mannes vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn. Der Fiat-Fahrer lenkte gegen, wodurch das Fahrzeug übersteuerte und sich drehte. Zeitgleich war ein 46-Jähriger mit seinem Seat in entgegengesetzter Richtung unterwegs und kollidierte, trotz versuchtem Ausweichmanöver, mit dem Fiat. Der Fahrer des Fiat, dessen zwei Mitfahrer sowie der 46 Jahre alte Seat-Lenker wurden leicht verletzt beziehungsweise vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mosbach: Fahrertür zerkratzt

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Freitag in Mosbach einen abgestellten Audi. In der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 12.38 Uhr verkratzte die Person den in der Jean-de-la-Fontaine-Straße auf dem Parkplatz einer Schule abgestellten PKW. An der Fahrertür und der Tür hinten links entstand somit Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Sachschadensverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

Buchen/Hettingen: Verkehrsschilder aus Boden herausgedrückt

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können. Ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte drückte zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, einen Verkehrsspiegel und ein Verkehrszeichen in der Hettinger Jahnstraße aus dem Boden heraus. Ob und wieviel Sachschaden dabei entstanden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040.

Buchen: Kontrollen auf der B 27

Die Verkehrsdienstaußenstelle Mosbach der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg führte am Sonntag von 12.30 Uhr bis 16 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der B 27 mit dem Schwerpunkt Motorrad und Geschwindigkeit durch. Die Polizistinnen und Polizisten konnten 13 Geschwindigkeitsverstöße feststellen. Lediglich ein Verstoß wurde von einem Motorradfahrer begangen. Dieser war mit 136 km/h statt erlaubten 100 km/h unterwegs. Der traurige Rekordhalter ist mit 167 km/h in die Messung gefahren. Bei dem 40-Jährigen kam bei einer darauffolgenden Verkehrskontrolle außerdem heraus, dass eigentlich ein dreimonatiges Fahrverbot wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes bestand. Der Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen und wird nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen müssen. Bei der Kontrolle wurden insgesamt 16 Motorräder kontrolliert und eine mündliche Verwarnung ausgesprochen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell