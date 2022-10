Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Ausweichversuch endet in Straßengraben

In einem Straßengraben neben der Kreisstraße zwischen Beltersrot und Goldbach endete der Ausweichversuch einer Mercedes-Fahrerin am Montagvormittag. Der 41-Jährigen kam kurz nach 11 Uhr in einer Rechtskurve ein 25 Jahre alter VW-Lenker entgegen. Da die Fahrbahn an der Stelle recht schmal ist, wich die Frau nach rechts aus, geriet dort ins Bankett und fuhr in den Graben. Dabei entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro an dem Mercedes. Die Frau blieb unverletzt. Der VW-Kleinwagen blieb unbeschädigt.

