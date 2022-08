Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sperrung nach Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Samstag, den 20.08.2022, gegen 14:48 Uhr, kam es an der Einmündung der Lützelstraße zur L528 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei übersah eine 20-Jährige Verkehrsteilnehmerin, welche mit ihrem PKW von der Lützelstraße auf die L528 einfahren wollte, die mit ihrem PKW von links kommende bevorrechtigte Unfallgegnerin. Die 20-Jährige Verkehrsteilnehmerin wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hierzu wurde die L528 für etwa drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

