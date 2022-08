POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Zeugenaufruf

Speyer (ots) - In der Nacht zum Samstag drangen unbekannte Täter gegen 00:20 Uhr in eine Firma in der Parkstadt in Speyer ein, nachdem diese sich zunächst Zutritt durch die Nutzung eines Stemmeisens verschafften. Es wurden mehrere Türen bzw. Fenster aufgehebelt und sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Letztlich wurde Bargeld aus einer Kaffeekasse entwendet. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu verdächtigen Personen ...

