Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Drogen

Speyer (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17.20 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall im Bereich der Wormser Landstraße in Speyer. Hierbei fuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer eines Opel Corsa auf das Heck eines PKW VW Polo auf, wodurch Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurden drogentypische Hinweise bei dem 19-Jährigen festgestellt. Das Ergebnis eines vor Ort durchgeführten Drogentests verlief positiv. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

