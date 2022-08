Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Presseaufruf nach möglichen Zeugen eines Verkehrsunfalls

Römerberg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr kam es auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, wenige Meter vor der Abfahrt nach Römerberg/Dudenhofen, zu einem Auffahrunfall. Ein schwarzer PKW Mazda wechselte aufgrund einer vorübergehenden Fahrbahnverengung von der linken auf die rechte Spur und bremste zusätzlich ab. Der nachfolgende PKW, ein VW Golf, fuhr trotz umgehend eingeleiteter Gefahrenbremsung auf das Heck des Mazda auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von je ca. 3000 Euro. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232/1370 oder über pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

