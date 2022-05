Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Lipper Weg brachen unbekannte Täter in ein Apartment ein. Sie traten die Tür ein und durchsuchten sämtliche Schränke. Letztlich entwendeten sie einen Fernseher, Besteck sowie ein Sideboard. Bislang liegen keine näheren Täterhinweise vor. Die Einbruchszeit erstreckt sich vom 09.05. - 23.05.2022.

Recklinghausen

Mit Schmuck entkamen am Mittwoch, zwischen 11 Uhr und 13 Uhr, unbekannte Täter, die zuvor in eine Wohnung am Lohweg eingestiegen waren. Nachdem sie durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung gelangten, durchsuchten sie das Schlafzimmer und fanden den Schmuck. Sie flüchteten unerkannt.

Bei einem Einbruch in eine Werkstatt flüchteten Täter unerkannt mitsamt ihrer Beute. Sie hebelten ein Fenster der Werkstatt, die an der Feldstraße legt, auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ihre Beute: Motorradkleidung, Computerkabel und eine Fritzbox. Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen.

Dorsten

Unbekannte hebelten am Mittwoch (18 Uhr - 23.30 Uhr) zwei Wohneinheiten eines Doppelhauses am Prozessionsweg auf. In einem Fall gelangten sie über die Terrassentür ins Innere, in dem anderen Fall versuchten sie es zunächst über die Terrassentür, was misslang, und stiegen dann über ein Fenster ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Behältnisse im Inneren. Letztlich flüchteten sie mit Bargeld und Schmuck. Nähere Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Am Himmelsberg hebelten unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 16.45 Uhr, bis Freitag, 07.05 Uhr, ein Fenster eines Büros auf und durchsuchten Räume und Behältnisse nach Diebesgut. Sie entwendeten etwas Bargeld und entkamen unerkannt.

Bottrop

Mit einem Bügeleisen schlug ein unbekannter Täter an der Prosperstraße das Schaufenster eines Geschäfts ein, betrat die Verkaufsfläche und entwendete Tabakwaren. Ein Zeuge beobachtete den Mann bei der Tatausführung und informierte die Polizei. Er flüchtete, vor Eintreffen der Beamten, mit einem Mountainbike. Auch bei der anschließenden Fahndung konnte er nicht mehr angetroffen werden. Personenbeschreibung: ca. 1,70m groß, sportliche Statur, braun-blondes Haar, dunkle Cappy, dunkles Oberteil. Der Einbruch ereignete sich in den frühen Donnerstagmorgenstunden (04.10 Uhr). Die Örtlichkeit liegt etwa Höhe Brakerstraße.

Von der Hans-Böckler-Straße entwendeten unbekannte Täter zwischen Mittwoch. 21.30 Uhr, und Donnerstag, 07.20 Uhr, ein Firmenfahrzeug mitsamt Werkzeug. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Mercedes-Benz Sprinter mit BOT(troper) Kennzeichen. Der Sprinter stand schräg gegenüber der Hölderlinstaße.

Ein bislang unbekannter Mann schlug gegen 4 Uhr am Freitagmorgen die Schaufensterscheibe eines Lederwarengeschäfts an der Gladbecker Straße ein und entkam unerkannt. Er wurde bei der Tatausführung von der Ladeninhaberin gestört. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute, aber mit einem schwarzen Fahrrad. Er trug ein graues Oberteil.

Bei einem Einbruchdiebstahl an der Gladbecker Straße entwendete ein Unbekannter Tabakwaren aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle. Er schlug die Frontscheibe ein und gelangte so ins Innere. Der Täter wurde bei der Tatausführung videografiert. Täterbeschreibung: ca. 30-40 Jahre alt, schlanke Statur, ca. 180cm groß, heller Pullover, Base-Kap mit "Leoparden-Schirm", der Täter fuhr mit einem Mountainbike zum Tatort und nutzte dieses zur Flucht. Die Tat ereignete sich am Freitagmorgen, gegen 04.20 Uhr. Ein Zusammenhang zwischen ähnlich gelagerten Fällen und Personenbeschreibung wird geprüft.

Gladbeck

Mit Gewalt verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Geschäft an der Phönixstraße. Sie hebelten am Fenster und warfen zudem einen Gullideckel in die Scheibe. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie eine größere Menge an Tabakwaren. Sie flüchteten unerkannt. Tatzeit: Mittwochabend, 22.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 4 Uhr.

Zwei Bluetooth- Lautsprecher entwendeten unbekannte Täter aus einem Kindergarten an der Horster Straße. Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen hebelten sie ein Fenster auf und stiegen ein. Sie flüchteten unerkannt.

Haltern am See

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in eine Praxis an der Eichenstraße ein. Sie begaben sich über ein Fenster ins Innere und durchsuchten alle Räume. Entwendet wurden diverse zahnarzttypischen Gerätschaften und Utensilien. Nähere Täterhinweise liegen nicht vor.

Marl

An der Pommernstraße öffneten bislang unbekannte Täter die Tür zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Sie durchwühlten Räume und Behältnisse und flüchteten mit Schmuck in unbekannte Richtung. In dem gleichen Haus wurde in eine zweite Wohnung eingebrochen. Auch hier entwendeten die Täter Schmuck. Die Tatzeiten liegen am Donnerstag (insgesamt) zwischen 17.30 Uhr und 22.55 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

