Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen auf der Flomersheimer Brücke

Frankenthal (ots)

Durch die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wurden am vergangenen Dienstag, den 16.08. sowie am Donnerstag, den 18.08.2022 Geschwindigkeitskontrollen auf der Flomersheimer Brücke in Frankenthal durchgeführt. Bei erlaubten 30 Stundenkilometern wurden von den etwa 3600 gemessenen Fahrzeugen insgesamt knapp 1250 Fahrzeugführer aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit beanstandet. In den nächsten Tagen und Wochen werden Buß- und Verwarngeldbescheide übersandt. Auf die jeweiligen Spitzenreiter mit 75 und 67 km/h sowie 3 weitere Fahrer warten zudem Fahrverbote.

