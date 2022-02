Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unterschlagung

Linz am Rhein (ots)

Am Dienstagmorgen fuhr ein Schüler der BBS in Linz von Ohlenberg mit dem Bus zum Linzer Bahnhof. Nachdem er den Bus verlassen hatte und in Richtung Schule ging, bemerkte er, dass er seinen schuleigenen Laptop im Bus vergessen hatte. Eine anschließende Recherche bei dem Busunternehmen und der Bahn AG führte nicht zum Auffinden des Gerätes. Von daher wurde ein Strafverfahren wegen dem Verdacht der Unterschlagung eingeleitet. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

