Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Räuberische Erpressung an Total Tankstelle

Frankenthal (ots)

Am Abend des 20.08.2022 kam es gegen 22:05 Uhr zu einer räuberischen Erpressung an der Total Tankstelle im Foltzring. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter hielt einer Mitarbeiterin, welche gerade dabei war die Tankstelle anzuschließen, ein Messer an ihren Hals und forderte die Einnahmen des Tages. Nachdem die Mitarbeiterin dem Täter zwei Geldkassetten mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe übergeben hatte, lies er von ihr ab und entfernte sich in Richtung Pilgerstraße. Nach den Angaben der Zeugin war der Täter ca. 1,90 m groß, hatte grüne Augen und sei zudem mit einer schwarzen Daunenjacke, einer dunklen Hose, sowie schwarzen Sneakern mit weißer Sohle bekleidet gewesen. Zusätzlich hätte eine weitere männliche Begleitung auf ihn gewartet.

Trotz den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Männer im Umkreis nicht mehr angetroffen werden. Lediglich eine weitere Zeugin gab an, dass sie ca. eine halbe Stunde nach der Tat, zwei Männer habe beobachten können, welche sich im Nordring, Höhe der Hausnummer 13, an einem schweren Gegenstand zu schaffen machten. Kurz darauf seien diese jedoch mit Fahrrändern davongefahren.

