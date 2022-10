POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.10.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

A 81 / Osterburken: Pkw überschlagen - Lkw geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein Leichtverletzter und rund 2.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen auf der A 81, nach dem ein Lkw-Fahrer flüchtete. Der Fahrer eines Opels war gegen 7.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Boxberg unterwegs, als er auf dem linken Fahrstreifen einen rechtsfahrenden Lkw überholen wollte. Dieser fuhr plötzlich nach links, weshalb der Opel-Lenker auswich. Hierbei kam der PKW in den Grünstreifen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Lkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 bei der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: 13.000 Euro Schaden bei Unfall mit drei Pkws

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in Bad Mergentheim kollidierten drei Pkws. Ein Skoda Rapid, ein Skoda Citigo und ein Suzuki, befuhren gegen 15.15 Uhr hintereinander die Herrenwiese stadteinwärts. Der hinten fahrende Suzuki-Lenker verwechselte wohl das Brems- mit dem Gaspedal und fuhr auf den Citigo auf. Hierdurch wurde dieser auf den anderen Skoda aufgeschoben, welcher in diesem Moment nach rechts auf ein Grundstück fahren wollte. Durch den Aufprall kollidierte sein Fahrzeug noch mit dem Pfosten einer Autowerkstatt. Es entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Mergentheim: Nach Unfall geflüchtet - 1.000 Euro Schaden

An einem VW Golf verursachte am Montag ein unbekannter Fahrzeuglenker in Bad Mergentheim einen Sachschaden von rund 1.000 Euro und flüchtete. Die 31-jährige Fahrerin des Golfs parkte diesen zwischen 7 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Seegartenstraße. Ein anderer Fahrzeuglenker blieb wohl beim Ein- oder Ausparken an dem VW hängen und beschädigte diesen. Anstatt sich um den entstandene Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Daher sucht das Polizeirevier Bad Mergentheim nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

