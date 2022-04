POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht

Sundern (ots) - Unbekannte Täter drangen am frühen Ostersonntag gewaltsam in eine Apotheke in der Hauptstraße in Sundern ein. Die Apotheke wurde komplett durchsucht. Über mögliches Diebesgut ist bisher nichts bekannt. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Täterhinweise werden an die Polizei in Sundern, Tel.: 02933-90200 erbeten. Pa. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: ...

